梁志麟：就業料惡化 不利澳元

商品貨幣方面，澳洲今早公布10月份就業數據，雖市場預期失業率維持在5.2%，但要留意職位廣告及招聘意欲均顯示就業市場惡化，將不利澳元表現。技術上預期澳元繼續受制50天線，短線於0.6800至0.6930上落。新西蘭明日公布10月份製造業採購經理指數，料數據繼續低迷。由於央行的貨幣政策進入觀望態度，估計紐元短線於0.6300至100天線0.6450上落。

早前有報道指油組暫時無意加大減產規模，將令紐油難以升穿50至60美元上落區間。這情况下，美元兌加元將繼續於1.31至1.33上落。

跌穿支持位 歐元料下試1.0950

美國今晚公布10月份生產者物價指數，市場預期按年增長由1.4%跌至0.9%，撇除食物及能源按年增長亦放緩至1.5%，似乎未來通脹難有起色。美國明日公布10月份零售數據，要留意近期消費信心放緩會否帶來影響。技術上美匯指數升穿阻力98，料短線可上試98.7水平。另歐元區今日公布第三季GDP初值，市場預期按年增長維持在1.1%，料不會改變央行政策取態。技術上歐元跌穿支持位1.1070，料後市可反覆下試1.0950。市場繼續觀望英國大選，料英鎊短線回落至1.27後整固。美元兌瑞郎則於0.9840至1算上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]