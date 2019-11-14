劉宇亮：尋找舜宇下一股價催化劑

從全球智能手機市場看，三星、華為、蘋果依舊三強鼎立，據Strategy Analytics公布的數據顯示，三星在全球智能手機出貨量佔比21%、華為佔比18%、蘋果佔比12%。華為在2019年第三季度市佔率18%，比上年的14%大幅上升。在舜宇8月公布的中期業績中，毛利率18.4%，比對上一年同期下跌1個百分點，主要由於手機攝像模組毛利率由去年同期約9.4%下降至約5.9%。舜宇為贏得更多來自華為相機模組的訂單，將令毛利受壓。

聚焦2021年6鏡頭iPhone 出貨

對於未來的戰場，會集中於5G及6鏡頭（後4+前2）手機。中國5G正式商用，華為Mate 30（5G，6鏡頭）新手機在今年10月開始發售，可解釋舜宇10月手機鏡頭出貨量按年大增的情况。惟最新的蘋果iPhone 11 Pro仍採用 4鏡頭（後3+前1）的設計，以蘋果一向的作風，並不預期在2020年在鏡頭會作出大升級。

下一個對舜宇光學股價的催化劑會是預計在2021年開始為 6鏡頭iPhone出貨的情况下，令毛利率有所提升。

另外，若美國繼續限制華為出口到海外的手機不支援Google的移動服務，將阻礙華為海外發展，仍有待中美第二或第三階段協議會否把華為問題在談判桌上解決，此兩點會成為影響舜宇股價未來兩年發展最重要的因素。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]