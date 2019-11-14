fb新支付系統 擬本周美率先推

將逐步擴至Ig及WhatsApp

Facebook Pay計劃本周起率先在美國的Messenger和fb推出，繼而會擴展至Instagram和WhatsApp。新的支付服務將支援多數的借記卡、信用卡及PayPal。目前fb透過Stripe、PayPal和其他公司來處理用戶的付款。fb未具體透露新的支付系統何時可在旗下所有軟件使用，也未透露何時在全球推出。

fb表示，新支付服務將會在進行交易時，收集用戶的信息，包括：付款方式、交易日期、賬單和聯繫方式等，並將使用這些數據向用戶展示針對性廣告。由於消費者對fb的私隱保障愈趨關注，令fb的廣告方式備受關注。fb公布新支付系統前，有大量支付公司退出了fb的Libra項目。支持facebook Pay的PayPal，也是最早退出Libra項目的機構。目前美國主要的支付服務供應商都退出了Libra項目，令Libra計劃面對很大的障礙。

（綜合報道）

[國際金融]