fb新支付系統 擬本周美率先推

【明報專訊】facebook（fb）將推出名為Facebook Pay的新支付系統，供用戶在fb旗下一系列軟件，包括fb、Messenger、Instagram（Ig）和WhatsApp使用，促進fb的社交平台和軟件之間的付款，與PayPal旗下的Venmo移動支付服務競爭。用戶毋須退出fb軟件，即可透過Facebook Pay來向朋友匯款、在Facebook Marketplace或部分fb專頁向商店購物、購買表演活動的門票、為遊戲付費，或向籌款活動捐款等。fb稱，新的支付服務由現有的金融基礎設施及合作伙伴提供，獨立於加密貨幣錢包Calibra及加密貨幣Libra（天秤幣）網絡。
將逐步擴至Ig及WhatsApp
Facebook Pay計劃本周起率先在美國的Messenger和fb推出，繼而會擴展至Instagram和WhatsApp。新的支付服務將支援多數的借記卡、信用卡及PayPal。目前fb透過Stripe、PayPal和其他公司來處理用戶的付款。fb未具體透露新的支付系統何時可在旗下所有軟件使用，也未透露何時在全球推出。
fb表示，新支付服務將會在進行交易時，收集用戶的信息，包括：付款方式、交易日期、賬單和聯繫方式等，並將使用這些數據向用戶展示針對性廣告。由於消費者對fb的私隱保障愈趨關注，令fb的廣告方式備受關注。fb公布新支付系統前，有大量支付公司退出了fb的Libra項目。支持facebook Pay的PayPal，也是最早退出Libra項目的機構。目前美國主要的支付服務供應商都退出了Libra項目，令Libra計劃面對很大的障礙。