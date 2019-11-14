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美最大奶商破產洽售 獲融資支持營運

【明報專訊】愈來愈多消費者轉飲大豆、燕麥等製造的牛奶替代品及其他飲品，令傳統牛奶的銷售減少。美國最大牛奶公司Dean Foods Co.申請破產保護，反映美國乳業面對銷量下滑、競爭上升的衝擊。Dean已獲融資，以便在與美國奶農合作社Dairy Farmers of America Inc.（DFA）洽談出售業務期間繼續經營，並支付員工薪資。

美國的超市連鎖近年傾向銷售低價的自家品牌，部分商戶甚至設自家牛奶廠，令零售業減少了對Dean的依賴。Dean收入減少之際，奶價過去3個月升了10%，導致乳業生產的成本上升。Dean本來就在關閉廠房及削減開支，成本上升令其經營陷入困境。

過去40年 人均喝牛奶減39%

7月才接任Dean行政總裁的Eric Beringause稱，已盡最大努力讓業務更靈活，並提高成本效益，惟牛奶消費持續下滑，經營環境極具挑戰。根據美國農業部的數據，去年美國消費者每年人均喝146磅牛奶，是該機構自1975年開始收集數據以來最低。在過去40年，人均消耗量降了39%。

歷史可追溯至1925年的Dean，在美國29個州經營約60家奶品加工廠，是美國銷量最高的牛奶加工商，為餐廳、超市和學校提供產品，並銷售雪糕和奶精。代表約1.4萬個乳製品生產商的DFA表示，一直跟進Dean的財務狀况，並為該公司的破產做好財務準備。DFA稱，Dean為DFA原奶銷售額貢獻20%以上，是美國乳業的重心。

Dean一直試圖縮小其生產網絡，3月時估計員工總數為1.5萬，較10年前的2.3萬大減。不過關閉廠房和削減成本的努力，未追上銷售下滑的勢頭。Dean主要客戶，包括美國超市連鎖Kroger、沃爾瑪等，已自設廠房生產自家品牌牛奶。

（華爾街日報）

[國際金融]

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