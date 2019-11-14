鮑威爾暗示暫不再減息 稱經濟續擴張 逼近通脹目標

鮑威爾重申，聯儲局今年擴大寬鬆貨幣政策，有助於推動經濟增長，但貨幣政策往往有滯後效應，意味要花較多時間來評估其影響。只要經濟數據與聯儲局預期的溫和增長一致，當前的貨幣政策相信是恰當的。

市場估下月96%機會按兵不動

聯儲局多名官員近期都向市場釋出暫停減息的信號。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，聯儲局和其他央行將利率保持在較低水平，限制了常規貨幣政策應對潛在經濟低迷時的減息空間，為全球央行帶來挑戰。明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）稱，聯儲局上月減息是錯誤的，不同意聯儲局上月進行今年第3次減息。他認為目前阻礙增長的主要問題是不確定性，預計明年經濟增長將放緩至略高於2%，職位增長將會放緩，失業率將在一段不確定的時間內升至4%。他又預計通脹率將升至2%，但不擔心通脹率略高於這目標。同在明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）則認為，近期美國國債孳息率曲線趨陡，反映聯儲局目前的利率政策是適當的。

堪薩斯聯儲銀行行長喬治（Esther George）及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）今年3度投票反對減息。後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則表示，若有投票權會反對減息。同在後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，考慮到失業率處於歷史低位，而聯儲局今年已激進地減息3次，應停下來觀察減息的作用。昨公布的美國10月CPI按月升0.4%，為3月以來新高，主要由於能源價格上漲。

新西蘭意外不減息

新西蘭央行昨出乎意料維持基準利率在1厘不變，有別於多數分析師預期會減息0.25厘。該央行稱，跡象顯示本土經濟增長放慢將告一段落，而通脹增長仍有望加快，目前毋需再次減息。紐元兌美元昨升約1%，高見0.6417，創近9個月最大單日升幅。新西蘭央行行長奧爾（Adrian Orr）稱，過去一年多次減息，還需時間來評估其全面影響。新西蘭央行的取態，被視為環球央行政策轉變的迹象之一。

波音：今年失200架737 MAX訂單

此外，瑞幸咖啡公布，第三季收入按年增5.4倍至15.42億元人民幣（約17億港元），季末門店量數按年增長兩倍至3680家，門店營業利潤率為12.5%，股價昨早段升13%。蘋果代工商鴻海第三季利潤增長23.3%，高於分析師預期。蘋果股價昨早段微升。波音透露，受航空公司破產和客戶轉為採購波音其他機型影響，波音今年失去約200架737 MAX飛機訂單。MAX復飛一再推遲，波音股價昨早段變化不大。

（綜合報道）

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