國泰10月載客量跌7% 內地客跌幅略收窄 商務客跌雙位

【明報專訊】國泰航空（0293）公布10月客、貨運量數據，兩者按年繼續錄得跌幅，載客量為274.08萬人次，按年跌7.1%，乘客運載率跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計運力增加2.4%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，短期前景充滿挑戰和非常不明朗，預期年底前仍面對重重挑戰，下半年財務表現將較上半年大為遜色。有分析員相信，11月、12月客運量仍會跌，惟營運數據對股價影響不大。
明報記者 蕭嘉聰
國泰今年首10個月的載客量升0.5%，運力增加6.4%，10月來港乘客人次按年跌35%，跌幅與8月及9月相若；離港客運量跌13%，跌幅較9月擴大4個百分點。以收入乘客千米數（RPK）計，中國內地航線依然是跌幅最大，按年跌21.9%至5.91億，但跌幅較9月稍收窄。國泰昨日收報9.99元，跌0.5%。
林紹波指出，10月雖然是傳統商務旅遊旺季，惟前艙客運需求疲弱，錄得雙位數字跌幅，整體客運收益率持續受壓，預期今年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟香港過境旅客量平穩增長有助抵消部分影響。
10月來港乘客人次按年跌35%
另外，集團10月運載的貨物及郵件合共18.31萬公噸，較去年同期減少4.9%，運載率跌2.4個百分點至68%。林紹波指出，踏入傳統貨運旺季，運載量持續改善，需求在國慶假期後回升，所有銷售地區的貨運量均錄得按月增長，預期上升趨勢可持續到12月中，但整體貨運收益率仍較去年同期顯著下降。
分析：港政局不穩 短期影響股價
交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，10月的客運量數據合乎預期，值得一提的是，相信11月、12月仍會保持跌幅。
不過她預計，營運數據對國泰股價影響不大，因為9月至今股價已跌至較低水平，反而是香港的社會及政局不穩，短期內對股價有更大影響。
香港入境團旅行社協會主席吳光偉指出，12月雖為旺季，但今年的預訂情况不理想，不論海外或內地旅客均在觀望香港社會狀况，相信事件平復後，可迅速改善業界情况。