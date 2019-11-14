標普降匯控評級展望至負面

標普在開市前發出報告，匯控昨日收報58.25元，跌1.35%。標普指出，匯控的存款量龐大，在低利息環境會有困難的營運，法定盈利在未來幾個季度或偏弱，並質疑其業務模式的多元化和業務穩定性。雖然該行認為匯控重組是必要且積極的一步，但這正顯示集團面臨挑戰，加上英美業務環境變化，或削弱該行對匯控的看法。

料重組大計面臨挑戰

目前匯控的評級相對其他全球銀行為高，標普指出，匯控的負面前景反映外部環境疲軟情况下，重組計劃會遇上的挑戰，但標普表明不太可能在明年2月公布重組計劃後進一步改變匯控的評級，認為匯控業務高度分散、資產負債表穩健、資本充足和貸款比率良好，有助匯控維持評級。

不過，如果匯控若沒法表示如何重振法定盈利以達到股東期望，或匯控主要市場的經濟前景惡化，大為削弱該行資產質量，評級或會有變。另外，如果匯控業務和地域多元化，有助提升其資產負債質素，繼續支持業務穩定，則可將前景調升回穩定。

標普同時將部分匯控子公司前景下調至負面，包括在英國、歐洲和北美運營的子公司，並確認AA-/A-1+的評級。不過以上改動不影響香港上海匯豐銀行的評級，標普指香港上海匯豐銀行本身信貸質素較強，亦有來自香港政府的潛在支援。