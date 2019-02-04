港股再大跌500點 北水流入本月最多

中生製藥唯一上升藍籌

昨日北水經港股通淨流入26.2億元，為本月以來最多，資金多流向內銀，建設銀行（0939）錄得4.01億元流入，另外美團（3690）續有1.67億元流入。中生製藥（1177）升0.89%，是唯一上升的藍籌。

本地地產股再成重災區，新世界發展（0017）跌4.91%，是跌幅最大的藍籌，恒地（0012）跌2.87%，信置（0083）跌3.21%。友邦（1299）跌3.24%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低88點。中美貿易談判前景未明，貿易股下跌，創科實業（0669）跌2.8%，萬洲（0288）跌0.24%，申洲國際（2313）跌2.18%。

分析：26400點支持不穩

雖然近兩日恒指在26,400點左右見支持，不過光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為該水平並不穩固，除貿易、內地經濟和本地因素打擊市場，騰訊昨收市後公布的業績未如預期，因其權重甚高，會對市况影響較大。除貿易視乎美國反應外，其他因素都未能在短期內解決，因此後市仍有下跌空間。他又認為恒指下一個較大支持水平在25,500點，不如一旦再失守形成跌浪，則要再看24,540點。