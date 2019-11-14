領展租金調整率 10年最低 續租租金僅升18％ 季績仍符預期

明報記者 陳偉燊

根據領展的財務數據顯示，其在港的整體零售物業續租租金調整率由17年度中期的26.8%，降至去年度同期的22.5%，到今年中期業績時之18.1%。這為2008年度以來首見跌穿20%水平。反之內地零售物業組合的續租租金調整率高達31.5%。至於續租租金調整率會否在未來進一步下調，集團行政總裁王國龍在業績發布會視像會議上強調，不要忘記過去3年續租租金調整率平均每年增幅表現仍然理想，其實有不少租金亦獲調減。

王國龍：按受影響商戶 協助維修

面對持續5個月的社會運動，王國龍指出：「（領展）會視乎租戶所處不同行業、營業額、表現及事件對生意影響，和不同租戶洽商，在大家均對零售市道前景有一定保守看法，會對續租有影響，希望未來幾個月繼續支持租戶營商。」在租戶店舖受破壞時，他稱，首要顧及租客、租戶安全，領展會做適當措施令受破壞租戶盡快得到協助，並予以維修。主席聶雅倫進一步表示，近數月的社會運動有影響租戶的銷售，在有租戶店舖受到破壞下，他們會與租戶密切合作，保障租戶、員工安全。

聶雅倫說，領展還會繼續在中港市場留意投資機會，但是若將來有機會能夠尋求到提高每單位派送，甚至改進物業收入淨額，他也不排除在海外市場留意新的機會。王國龍補充，領展除過去數年在香港及內地一線城市物色不同投資機會，亦已經將在內地留意的項目範圍，擴大至長三角、渤海灣及大灣區。

內地尋投資項目 擴渤海灣及大灣區發展

期內，領展在港的零售項目錄得收益35.86億元，按年增長3.9%；內地物業的收益增幅更達49.4%，增至7.32億元。王國龍續稱，在完成收購深圳福田怡景中心城後，已着手進行翻新及提升計劃，為內地組合首個提升項目，目前正進行預算中。同時廣州西城都薈亦已進行小型工程更換地台等工程。

摩根士丹利、摩根大通及花旗的報告均指領展中期業績表現符合預期。當中摩根士丹利指出，領展在港的整體零售物業續租租金調整率首次跌穿20%大關，加上零售租戶在上半年度銷售平均增長1.4%，反映7至9月份表現持平，但是仍跑贏香港同業。