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中國飛鶴掛牌潛水0.8%

【明報專訊】昨日港股普遍下跌，新股的形勢亦不容樂觀，昨日上市的中國飛鶴（6186），收市報7.44元，較招股價跌0.8%，一手1000股，不計手續費，每手蝕60元。

3股今登場 暗盤價表現反覆

另外，今日有3隻新股掛牌，Home Control（1747）公開發售超購16.14倍，以招股下限1.02元定價；另外兩隻於GEM版上市新股分別為萬亞企業（8173）及旅橙文化（8627）。萬亞企業公開發售超購3.9倍，定價為每股0.19元；而旅橙文化公開發售部分超購36.1倍，並以每股0.275元定價。

不過3隻新股的暗盤價表現反覆，據耀才暗盤交易市場，Home Control收報0.9元，較招股價1.02元跌0.12元或11.8%，一手2000股計，不計手續費，帳面蝕240元。另外於GEM版上市的旅橙文化，一度低見0.24元，暗盤收報0.305元，較招股價0.275元高0.03元或10.91%，一手8000股，不計手續費，帳面賺240元；而萬亞企業，暗盤收報0.228元，較招股價0.19元高0.038元或20%，一手40,000股，不計手續費，帳面賺1520元。

華立大學康龍化成接力集資

今日起有兩隻新股開始招股，分別為華南地區大型民辦教育機構華立大學集團（1756）及醫藥研發服務平台康龍化成（3759）。華立大學擬發行3億股，10%為公開發售，招股價介乎每股2.93元至3.26元，每手1000股，入場費約3293元，今日起至11月19日公開發售，料本月25日在港交所掛牌，若以招股價最高3.26元計，集資總額最多9.78億元。

另一方面，康龍化成今日擬發行約1.16531億H股，10%為公開發售，招股價介乎每股34.5元至39.5元，每手100股，入場費約3989.8元，今日起至20日公開發售，料本月28日在港交所掛牌，若以招股價最高39.5元計，集資總額最多46億元。

相關字詞﹕康龍化成 旅橙文化 萬亞企業 公開發售 中國飛鶴 暗盤 招股價

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