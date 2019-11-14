阿里港上市過關 集資最多1048億

所得資金 實現數字化轉型

阿里正式昨晚上載初步招股文件，據了解，阿里擬在港發行5億股新股，另設超額配售權增發最多7500萬股新股。以阿里前晚美股收市價約187美元計算（1份ADS相當於8股），招股價估計約182港元，集資額則高達1048.4億元。阿里是次第二上市，暫時無意引入任何基礎投資者，亦不會有股東賣出舊股。

據消息人士透露，阿里巴巴選擇在港第二次上市的原因，主要因為集團前董事局主席馬雲希望能夠吸引中國及亞太區的散戶及機構投資者。另一方面，集團亦希望可以利用時差，以及港股和美國存託股之間的置換，形成24小時不間斷交易。另據初步招股文件顯示，在港上市的集資款項將用作驅動用戶增長及提升參與度，拓展集團的數字經濟體，並協助企業實現數字化轉型，提升營運效率，以及持續投資並開發新技術來支持集團實施新零售業務。

集資額歷來第三 僅次友邦工行

綜觀本港歷年來的新股集資額，阿里1048.4億元的集資額僅排第三（見表）。在2010年上市的友邦（1299），仍然高踞第一位，以1590.8億元的集資額領先；其次為工商銀行（1398），以1249.5億元的集資額排第二位。

此外，集團在招股書中提到多項風險因素，當中包括滬港通及深港通的問題。雖然上海及深圳交易所在上月底分別宣布，將在港上市的同股不同權（WVR）股份納入滬港通及深港通下的港股通買賣，使內地投資者可買賣小米（1810）及美團（3690）。不過阿里巴巴指出，由於有關做法相對較新，實施細節仍然存在不確定性，尤其是有關在港交所（0388）作第二上市的公司的股份，對於集團之後是否能夠符合及何時符合經滬港通及深港通交易的資格仍未能確定。

半年零售收入 大增40%

截至今年9月底止第二季度，阿里來自中國零售商業的收入為757.86億元（人民幣．下同），較去年同期增長40%；而截至今年9月底止一年內，集團的年度活躍消費者數量為6.93億；在剛過去的「雙十一」活動中，集團各平台上的交易支付金額達2684億元，按年升25.7%。