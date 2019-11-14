頻受政策風險困擾 轉攻國際市場

被問NBA事件 劉熾平：冀自行解決

劉熾平表示，公司在這些年來已與NBA建立非常牢固的關係，很多用戶對NBA的內容都非常滿意，認為市場上所發生的事情不會阻止（prohibiting）用戶喜愛NBA，集團會在這個困難時期努力工作，保持用戶與NBA間的積極互動。現時騰訊體育已重新展示火箭隊頁面，並展示其賽程及數據，但仍未有任何火箭隊的影片。

除了NBA風波外，去年內地暫停發出遊戲版號，變相限制騰訊、網易等遊戲開發商在內地變現新遊戲，騰訊隨即轉投國際市場，以食雞手遊《絕地求生》等力拓海外市場。

騰訊的網絡內容業務同樣面對政策風險，據報廣電總局國廣電總局要求今年3月至6月間全面停播古裝劇，覆蓋範圍包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等。

內地賀國慶「禁古令」 損廣告收入

今年7月底廣電總局發出「禁古令」，為慶祝中共建國70周年，自8月起禁播娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，為期百日。而騰訊第三季媒體廣告收入下降28%至36.50億元人民幣，騰訊解釋，包括騰訊視頻在內的媒體平台重要劇目的排播面臨不確定性，導致視頻招商廣告收入下跌。