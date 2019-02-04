經濟
下一篇

騰訊手遊廣告齊放緩 ADR跌2% 第三季純利跌13% 較預期少賺30億

【明報專訊】「股王」騰訊（0700）手遊及廣告的收入增長同告放緩，第三季業績遠差過預期。期內收入為972.36億元（人民幣，下同），按年增加21%，但遜於市場預期的990.44億元；純利為203.82億元，按年跌13%，同樣差過市場預期的235.3億元。騰訊今年5月在內地推出「和理非」版《和平精英》（PUBG），其遞延收入在第三季起入帳，加上適逢暑假旺季，然而期內手遊收入增長比第二季略低。

明報記者 李哲毅

騰訊昨日跌0.85%，收報327.4元。截至今晨零時，騰訊美國預託證券（ADR）折合港元報320.7元，較港收市跌2%，其大股東Naspers分拆出來的Prosus跌2.88%。

金融科技服務收入增36%

騰訊三大業務板塊中，第三季的增值服務按年增長15%至506.29億元；金融科技及企業服務收入增長36%至267.58億元；網絡廣告收入按年增長13%至183.66億元，增速是自2017年以來最低。

網絡遊戲收入按年增長11%至286億元，當中手遊收入增長25%至243億元，低於第二季的26%，PC遊戲收入則按年減7%至115億元。

騰訊表示，《和平精英》的夏季內容更新提升用戶活躍度，雖然《和平精英》貢獻整季流水收入，但目前仍屬確認遞延收入的初期階段。

劉熾平：最糟糕時刻已過

國際市場方面，《PUBG MOBILE》的月活躍帳戶數按年增長一倍，而騰訊合作開發的《Call of Duty Mobile》，在10月推出後一個月內的下載量超過1億。集團總裁劉熾平表示，旗下遊戲在國際市場勢頭不俗，未來會在海外拓展更多手遊種類，以及在海外培養出熱門自家IP。

內地經濟放緩繼續困擾騰訊的網絡廣告業務，社交及其他廣告收入增長32%至147.16億元，而媒體廣告收入按年下降28%至36.5億元，劉熾平表示不會對未來廣告表現作預測，但形容「最糟糕的時刻已經過去」。劉熾平認為，公司難以控制廣告行業的大趨勢，只能提高自己的競爭能力，去年重組架構後，社交廣告收入增速加快。

瑞銀料海外市場貢獻將續增

瑞銀發表報告指，騰訊上季媒體廣告非常疲弱，預計明年才能恢復；上季手遊收入幾乎未達到預期，但國際市場遊戲收入貢獻超過10%，隨着更多新遊戲推出，認為明年海外市場貢獻將繼續增加。

摩根士丹利發表報告指，騰訊面臨下行風險，原因包括：（1）遊戲行業監管不確定性；（2）內地宏觀經濟放緩影響廣告預算；（3）社交網絡和新興娛樂的競爭加劇；以及（4）網絡內容投資金額高於預期。

相關字詞﹕網絡遊戲 第三季業績 經濟放緩 瑞銀 摩根士丹利 騰訊

上 / 下一篇新聞

頻受政策風險困擾 轉攻國際市場
頻受政策風險困擾 轉攻國際市場
阿里港上市過關 集資最多1048億
阿里港上市過關 集資最多1048億
中國飛鶴掛牌潛水0.8%
中國飛鶴掛牌潛水0.8%
領展租金調整率 10年最低 續租租金僅升18％ 季績仍符預期
領展租金調整率 10年最低 續租租金僅升18％ 季績仍符預期
每手單位降至100個 入場費8110元
每手單位降至100個 入場費8110元
港股再大跌500點 北水流入本月最多
港股再大跌500點 北水流入本月最多
標普降匯控評級展望至負面
標普降匯控評級展望至負面
網傳已發行數字貨幣 人行：有機構冒名
網傳已發行數字貨幣 人行：有機構冒名
金山軟件第三季虧轉盈
金山軟件第三季虧轉盈
國泰10月載客量跌7% 內地客跌幅略收窄 商務客跌雙位
國泰10月載客量跌7% 內地客跌幅略收窄 商務客跌雙位
百濟神州第三季虧損擴大1.3倍
百濟神州第三季虧損擴大1.3倍
員工被警帶走 花旗籲勿參與非法集會
員工被警帶走 花旗籲勿參與非法集會
鮑威爾暗示暫不再減息 稱經濟續擴張 逼近通脹目標
鮑威爾暗示暫不再減息 稱經濟續擴張 逼近通脹目標
美最大奶商破產洽售 獲融資支持營運
美最大奶商破產洽售 獲融資支持營運
fb新支付系統 擬本周美率先推
fb新支付系統 擬本周美率先推
張兆聰：買弱勢騰訊 不如認購阿里
張兆聰：買弱勢騰訊 不如認購阿里
劉宇亮：尋找舜宇下一股價催化劑
劉宇亮：尋找舜宇下一股價催化劑
梁志麟：就業料惡化 不利澳元
梁志麟：就業料惡化 不利澳元
李曉佳：警隊形象滑落 退休一哥從商不吃香
李曉佳：警隊形象滑落 退休一哥從商不吃香
技術取勝：青島啤難衝破55元
技術取勝：青島啤難衝破55元
Webb增持經濟日報
Webb增持經濟日報
劉思明：恒指區間下移 車股調整可吼
劉思明：恒指區間下移 車股調整可吼
周顯：申領虛幣平台牌不易
周顯：申領虛幣平台牌不易
湯文亮：寧拒代理 不會私了
湯文亮：寧拒代理 不會私了
九倉財團奪跑道地 5個月跌價三成 每呎樓面地價1.32萬 平絕啟德維港海景住宅地
九倉財團奪跑道地 5個月跌價三成 每呎樓面地價1.32萬 平絕啟德維港海景住宅地
西九站上蓋商業地下周五截標 業界料發展商出價保守
西九站上蓋商業地下周五截標 業界料發展商出價保守
警民衝突升級 買家788萬購第一城3房
警民衝突升級 買家788萬購第一城3房
業主「甩名」後1.3億購洋房 省稅1376萬
業主「甩名」後1.3億購洋房 省稅1376萬
維港頌首宗租賃 3房套月租5.8萬
維港頌首宗租賃 3房套月租5.8萬
銅鑼灣續膺全球最貴商業街
銅鑼灣續膺全球最貴商業街
晨星亞洲鍾允：效「八萬五」政策助社會穩定
晨星亞洲鍾允：效「八萬五」政策助社會穩定
社會動盪升溫 地產股仍有寶可尋
社會動盪升溫 地產股仍有寶可尋