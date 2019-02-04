騰訊手遊廣告齊放緩 ADR跌2% 第三季純利跌13% 較預期少賺30億

明報記者 李哲毅

騰訊昨日跌0.85%，收報327.4元。截至今晨零時，騰訊美國預託證券（ADR）折合港元報320.7元，較港收市跌2%，其大股東Naspers分拆出來的Prosus跌2.88%。

金融科技服務收入增36%

騰訊三大業務板塊中，第三季的增值服務按年增長15%至506.29億元；金融科技及企業服務收入增長36%至267.58億元；網絡廣告收入按年增長13%至183.66億元，增速是自2017年以來最低。

網絡遊戲收入按年增長11%至286億元，當中手遊收入增長25%至243億元，低於第二季的26%，PC遊戲收入則按年減7%至115億元。

騰訊表示，《和平精英》的夏季內容更新提升用戶活躍度，雖然《和平精英》貢獻整季流水收入，但目前仍屬確認遞延收入的初期階段。

劉熾平：最糟糕時刻已過

國際市場方面，《PUBG MOBILE》的月活躍帳戶數按年增長一倍，而騰訊合作開發的《Call of Duty Mobile》，在10月推出後一個月內的下載量超過1億。集團總裁劉熾平表示，旗下遊戲在國際市場勢頭不俗，未來會在海外拓展更多手遊種類，以及在海外培養出熱門自家IP。

內地經濟放緩繼續困擾騰訊的網絡廣告業務，社交及其他廣告收入增長32%至147.16億元，而媒體廣告收入按年下降28%至36.5億元，劉熾平表示不會對未來廣告表現作預測，但形容「最糟糕的時刻已經過去」。劉熾平認為，公司難以控制廣告行業的大趨勢，只能提高自己的競爭能力，去年重組架構後，社交廣告收入增速加快。

瑞銀料海外市場貢獻將續增

瑞銀發表報告指，騰訊上季媒體廣告非常疲弱，預計明年才能恢復；上季手遊收入幾乎未達到預期，但國際市場遊戲收入貢獻超過10%，隨着更多新遊戲推出，認為明年海外市場貢獻將繼續增加。

摩根士丹利發表報告指，騰訊面臨下行風險，原因包括：（1）遊戲行業監管不確定性；（2）內地宏觀經濟放緩影響廣告預算；（3）社交網絡和新興娛樂的競爭加劇；以及（4）網絡內容投資金額高於預期。