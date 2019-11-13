宏利資產管理：波動市下固定收益基金看俏

宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Frances Donald認為，「美國聯儲局主席鮑威爾向市場發出頗為強烈的信號——在經過三次利率「中期調整」後將暫時停止再減息。聯儲局一如1995年及1998年般採取「防禦式減息」的行動後，當局現在選擇觀望一段日子。誠然，採取觀望態度的原因有很多，包括地緣政治風險改善。他認為環球增長趨於平穩，未來甚至再加速，金融體系維持寬鬆，部分股票繼續上升，以及美元匯價相對上維持上落格局。聯儲局或最快於2020年3月在不情願的情况下被迫再減息，實際時間可能再遲一點。他認為，在製造業衰退會否蔓延至服務業及就業市場之際，目前鮑威爾稱不反對減息，日後經濟環境發展一旦改變局方對經濟前景的看法，聯儲局仍會回應。他相信，若就業市場持續惡化，足以令聯儲局再減息。

就業市場倘惡化 聯儲局將再減息

Addeo表示，在現今的低息環境下，投資者不僅尋求更高收益率，也希望其投資組合更加穩健。他管理組合時加入一些非傳統的收益投資（如優先證券、房地產信託（REITs）和沽售期權）與傳統收益工具的相關度較低，能夠帶來多元分散及緩衝跌幅的好處。他指出基金選股策略是從基本面出發，找出有特殊商業模式、資產負債表優質、自由現金流量持續的公司，特別具穩定派息、如果是行業龍頭的企業會更好。為了嚴控風險，現時單一持股比重不會超過整體基金組合之5%。

看好東協市場 印尼前景樂觀

Addeo看好東協市場，因為該等地區正逐步推出貨幣和財政政策，選舉周期已告一段落，加上油價穩定和美元轉弱的前景，可為投資者帶來機會。具體來說，印尼的經濟前景相對樂觀，2018年印尼經濟成長達到5.17%，IMF預估印尼將在2050年將成為世界第四大經濟體，排名於中國大陸、印度及美國之後。印度的前景看法則轉至中性，因為先前財政預算案提出撤銷對海外投資者徵收資本增值稅。

亞洲債券息差大 具吸引力

另外，全球市况為亞洲債券市場提供投資機會。亞洲不少地區在2018年已經加息，即使跟隨美國採取寬鬆貨幣政策，為當地貨幣債券提供投資機會。此外，亞洲與已開發債券市場之間的利差擴大，故亞洲債券更具吸引力，特別是高收益債券市場。

龍彩霞 明報記者

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