湯文亮：美審「港人權法」 寧去英國買樓

英鎊大跌 買樓變相有折讓

如果在美國曼哈頓買樓，不如在英國倫敦買，老友不同意，他認為倫敦在脫歐之後，失去了世界金融中心地位，樓價一定會下跌，老友可能沒有留意，當英國宣布脫歐之後，倫敦樓價已經下跌了不少，如果計埋英鎊跌幅，現在買英國樓是有很大「折讓」，所以，在曼哈頓買不如在倫敦買樓，不過，這只是在英國買樓其中一個原因。

有樓之人急逃 未見利先見害

現在不少在外地買樓的人主要原因是香港政局不穩，令到香港的物業價值隨時化為烏有，如果有這個心態就千祈唔好在美國買樓，因為美國剛剛在眾議院通過「香港人權及民主法案」，美國隨時可以沒收不合資格的香港人或者他們的直系親屬在美國的資產，包括現金，股票以及房地產等，老實說，一般香港人都唔會知有沒有觸犯這條法例，既然有此疑慮，點解仲要在美國買樓，而事實上美國這條「香港人權及民主法案」未見其利，先見其害，其他國家以及地區，睇到以香港自由度排名以及能夠享受的人權，仍然被美國視為犯規者而可能遭沒收在美國的財產，他們更加不會將資金存放在美國，以及在美國買樓。所以，民權法雖然在眾議院通過，但參議院仍未討論，而且排第238項，隨時等到特朗普的任期完結還未討論，可惜佩洛西不是生意人，見到有機會便急不及待長臂管治，誰不知此舉嚇怕了其他投資者，他們當中有不少不動聲色將資產搬離美國，今次真的是偷雞唔到蝕渣米，英國將會是民權法的受惠者。所以，無論以經濟或者以政治角度考慮，去美國買樓不如去英國買。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]