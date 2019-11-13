周顯：股神也靠流水帳發圍

例如說，現時的新經濟，像Uber、Tesla、京東商城這些蝕本公司，都是靠着集資、做大營業額的方法，去穩住投資者，只要入金的數目多於出金，就可以永遠不爆煲。

入金多於出金 可永不爆煲

在幾十年前，香港人搞出入口貿易，也是做大營業額，拿銀行的LC貸款，不過他們好彩，碰到了股樓大升市，他們拿這些廉價資金回來，用來炒股炒樓，賺了大錢，從而可以還清債務，全身而退。很多今日的廢老，大把身家，印印腳做收租佬，其資產就是這樣賺回來的。

再說遠一點，你以為以前的人搞銀行，究竟是點賺錢的？咪又係開間銀行，吸納存款，小部分的存款借給街客，大部分的存款都拿來自己花，噢！不是用來花，是用來投資。如果有一筆廉價資金，給自己投資，只要正正經經的去找一些穩陣的項目，有穩定回報，豬都可以賺錢啦！

此外，保險公司也是玩這玩意，一名投資保險業的朋友對我說：我的公司係資不抵債呀！怕乜，唔通啲人會即刻死晒咩，只要有流水，永遠都不會爆煲。事實上，巴菲特都是用保險公司的錢來買藍籌股，唔係你買可口可樂、美國運通這些股票，一年賺20%畀我睇吖！

[周顯 投資二三事]