劉思明：港股反彈乏力 強勢科技股受捧

恒指昨高開137點後向下，早市曾倒跌131點、低見26,794點反彈，午後試高位，近高位收市，收報27,065點，升138點或0.52%；國指升0.73%。大市成交691億元，低於60天平均逾一成。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份一成；陽燭對陰燭為45比55，大市普遍上升，但買盤動力一般，有超過一半未能重上開市位，只能以陰燭收市。

玖紙中線升勢未完

本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，大部分偏軟，金屬及礦石跌逾1%，其他跌幅小於1%。上升行業中有兩成多升逾1%，原材料升近6%表現最強，其次科技器材升逾2%，以及軟件服務、內房、燃氣供應升約1%；除軟件只有六成多股份上升，其他有八九成股份上升，升勢全面。

原材料在彩客（1986）低位大彈逾兩成半拉動急升，但紙業股反彈持續亦提供貢獻。理文造紙（2314）升至3個月多高位，玖紙（2689）則升至8個月高。走勢上，玖紙已升抵8元目標（詳看上周二本欄一文），該水平料較大阻力，短線回調若可以守7.5元，中線升勢未完仍有望向上突破。

科技股做好主要由強勢股份帶動，比亞迪電子（0285）、丘鈦（1478）分別升4%、8%，跑贏大部分同業；藍籌股瑞聲（2018）、舜宇（2382）變動不大，但保持向好趨勢，守住20天線上。早前炒高的5G概念股冷卻，普遍回試20天線或50天線，中通服（0552）是少數回落至10天線已有支持。

個別行業也見強勢股回勇，部分更創出52周新高，包括雅生活（3319）、新奧（2688）、威高股份（1066）等。強勢的公路股在高位出現調整，深圳高速（0548）的未來值得憧憬，可以留意。

深高速可小注吸納

深高速正就2015至19年發展戰略執行進行檢討，並將制訂新一期的發展戰略；由於公司基本確定專注主業收費公路的同時，會積極開拓水務、固廢處理、清潔能源等大環保產業，而近兩年已透過入股或收購方式進軍水務及風電領域。隨着新一期發展戰略落實，有更明確的方向，有機會成為股價催化劑。走勢上，深高速上周升至11元高位受阻回落，低位10元料有初步支持，可以小注吸納，短線止蝕位可以設於9.5元。

[劉思明 數據尋寶]