張兆聰：醫藥股追落後 留意中國中藥

本港局勢持續混亂，警察攻入多家大學，中大冒出大量濃煙，情况就如處於戰爭狀態。警察、武裝部隊攻入大學只應出現在第三世界的極權國家，現在竟然發生在香港實在令人無法想像。多家大專院校、大學基本上無法上課，警察變相迫使學生罷課全面投入抗爭。值得留意的是中環連續兩日出現堵路，金融業人士也都站出來支持抗爭，警察也以催淚彈「放題」作為回應。當愈來愈多不同階層、群體站到抗爭一方，香港會否出現大罷工？可能性暫時仍低，但四中全會後警察武力升級，明顯趨向暴力鎮壓，對中大是封所所有道路進行圍攻，昨日也見大埔有多名便衣警察舉真槍的片段。當有更多開槍流血事件出現，全面罷工的概率會大幅上升。

資金繼續追強勢物管股

本地地產股、收租股、房託等多未能跟隨大市上升，部分更加回試前低位。技術上有些出現MACD「雙熊」走勢，一般意味着會出現短線急挫或一個明顯跌浪，但假如沒有顯著失守前低位，仍有機會是雙底背馳。筆者希望是後者，否則的話香港局勢就會相當兇險。資金仍是集中在幾個強勢行業，周一調整過後，部分昨日更再創新高，物管股就最強，維持着強勢弱勢齊破頂的格局。即使估值已是天文數字，但始終錢多而具清晰增長前景的股票少，依然有資金不斷入市高追。加上內地投資者的習慣是升市時就瘋炒，將未來10年的利好全數反映在股價上，現時持有強勢股仍是可行策略。醫藥股稍稍落後，一來由年初升到年尾，有少許擠擁而估值也不便宜，二來集採政策始終是一個不明朗因素，近期也見資金炒作一些落後股，如康哲（0867）、聯邦制藥（3933）等。

中國中藥預測市盈率8.6倍

要數落後，中國中藥是其中之一。集團上半年業績不錯，總營業額增長27％至69.37億元（人民幣，下同），毛利率為60.4%，同比上升6.7個百分點。不過，由於集團把握時機積極拓展分銷渠道，期內銷售費用激增，純利僅升13％至8.59億元。中藥配方顆粒並非新事物，但過去一直實行牌照制度，集團是其中主要的產銷企業，也成功趁機會快速擴張。中國中藥估值長期偏低，主要是市場擔心市場開放競爭會令盈收大減。但集團市佔率達40％，在很多方面已具備領先優勢，就算市場開放，也絕對有能力繼續成為贏家。集團管理層於中期業績時估計，監管當局可能會為大約170個中藥配方顆粒公式設定國家生產標準（對原產地可追溯性、有效梯度等實施嚴格標準），其餘400至500個公式標準將由各省制定。170個配方估計佔集團顆粒總收入50％，餘下正在各省市加大投入擴張分銷渠道，競爭對手很難追趕。明年預測市盈率約8.6倍，已充分反映政策風險。

[張兆聰 還看今朝]