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經濟
2019年11月13日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
旺角巨舖減租九成 Bauhaus短租 月租料僅30萬 FOREVER 21剛於9月結業
手機配件店30萬短租西洋菜南街舖
路勁：山水盈開售 做足安全準備
恒地角祥街重建 申住宅倍增至636伙
元朗二手私樓本月暫36宗成交
阿里昨上市聆訊 最快周五招股 券商預留逾660億孖展 隔夜拆息大升0.53厘
中國抗體首掛跌兩成 飛鶴暗盤跌2%
優品360：72店遭182次破壞
富臨大股東3.3%認股權到期沒行使
「雙11」羽絨下架 波司登瀉一成
安踏Baseball股權售管理層
中芯純利 第3季增3.33倍
盈富上市20年回報近3倍 年投資回報7.15% 跑贏恒指
憧憬業績 騰訊領港股漲138點
惠譽：小型內銀受惠重組計劃
貿發局：近200港企參與進博會
萬通推新危疾產品計劃 拓亮點
亞太房地產投資排名 香港大跌至包尾
雅高引國資委 股價再飈兩成 早前遭David Webb點名不宜沾手
匯豐：全球87%零售交易透過數碼渠道
美德廠成本高將關掉 Adidas「快速工廠」遷亞洲
英國財相：毋須延長卡尼任期
Disney+首播 部分觀眾遇問題
張兆聰：醫藥股追落後 留意中國中藥
植耀輝：ETF投資概念 無奇不有
技術取勝：偉易達扭轉中期跌勢
獐子島扇貝之死第三集
偉易達主席獨子任非執董
劉思明：港股反彈乏力 強勢科技股受捧
周顯：股神也靠流水帳發圍
湯文亮：美審「港人權法」 寧去英國買樓
宏利資產管理：波動市下固定收益基金看俏
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技術取勝：偉易達扭轉中期跌勢
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【明報專訊】理文造紙上升動力強（圖）
波司登宜盡快收復4元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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