植耀輝：ETF投資概念 無奇不有

機構推出貿戰相關ETF

就是中美之間的貿易戰，有公司便因貿易戰而推出一隻與貿易戰相關之ETF，概念就是揀選全球一些與貿易戰較低之股份，例如在科技領域擁有領先地位，又或本身擁有強大專利權之企業。不過相關規模不大，而且成立時間不長，因此效果及表現仍有待觀望。雲計算及大數據分析同樣是近年熱門概念。有見及此，不少機構亦發行了相關行業之ETF，選取之企業亦是人所共知較大型之公司，包括微軟、Dropbox及IBM等。

不過，較特別的可能就是以下所介紹的一隻有關Gig Economy概念ETF。所謂Gig Economy，中文稱為「零工經濟」，「是指利用網站或應用程式在網上簽訂合同，快速配對雙方需求而獲得額外收入，不受工作時間、地方及僱主限制」，亦即類似Uber之類。最後一隻想介紹的ETF則相當特別，就是投資與太空探索相關之範疇，所揀選之領域包括衛星火箭、太空軍用科技以至無線傳輸及探索等。自成立至今規模持續擴大，迄今已達1,271萬美元，有興趣探索宇宙之的朋友不妨了解一下。

（筆者並沒有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]