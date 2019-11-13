Disney+首播 部分觀眾遇問題

迪士尼股價早段上漲

部分觀眾表示，難以登入Disney+，又或登入後難以進行搜索、創建影片列表，又或在試看內容時遇到問題。據報，出現問題的影片包括《無敵破壞王》（Wreck-it Ralph）及《無敵破壞王2 打爆互聯網》（Wreck-it Ralph 2）。也有觀眾表示，無法觀看真人版《星球大戰》（Star Wars）系列電視劇《曼達洛人》（Mandalorian）第一集。另有觀眾表示，無法觀看真人版《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）電影。有投訴指出，由於無法登入而致電Disney+客戶服務時，等待時間長達1個小時甚至更長。

據監察網站Downdetector.com的數據，有關Disney+的技術問題報告，在美東時間上午6時（香港時間晚上7時）後激增，約三分之二的問題與影片串流有關，約三分之一與登錄問題相關。部分故障似乎是設備問題。

（綜合報道）

[國際金融]