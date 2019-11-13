英國財相：毋須延長卡尼任期

傳美再押後徵歐汽車關稅半年

此外，美國政治新聞網站Politico引述知情人士稱，美國總統特朗普預計將於本周公布，再次將是否向歐洲汽車徵收進口關稅的決定押後半年，令歐洲汽車業暫時鬆一口氣。不過歐盟官員稱，特朗普的行動難以預料，未來一年與美國進行貿易磋商時，特朗普仍可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。

特朗普5月時將歐洲汽車關稅的決定押後6個月。他原定要於本周四前，決定是否根據冷戰時期的一項貿易法，向歐盟生產的汽車及汽車零件徵收最高達25%的關稅。美國商務部長羅斯早前稱，與歐盟、日本和韓國的汽車生產商進行了良好對話，美國或許毋須在本月向進口汽車徵收關稅。暫緩汽車關稅，將避免美國與中國試圖達成初步貿易協議之際，再與其他主要貿易伙伴發生新的衝突，但這也將使特朗普在明年總統大選年，再次面對與歐洲的貿易談判。

（綜合報道）

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