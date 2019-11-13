英國財相：毋須延長卡尼任期

【明報專訊】英國財相賈偉德（Sajid Javid）表示，英國執政黨保守黨認為毋須延長英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）的任期。賈偉德向彭博社稱，若保守黨贏得12月12日的大選，將「非常迅速地」任命一名新行長。路透社上月報道，英國政府不會在大選前任命卡尼的繼任人。卡尼將於明年1月31日離任，而這也是英國脫歐的最新期限，這可能使新任行長在上任後即時面對脫歐後的潛在混亂局面。卡尼此前已因脫歐問題而兩度延任。
傳美再押後徵歐汽車關稅半年
此外，美國政治新聞網站Politico引述知情人士稱，美國總統特朗普預計將於本周公布，再次將是否向歐洲汽車徵收進口關稅的決定押後半年，令歐洲汽車業暫時鬆一口氣。不過歐盟官員稱，特朗普的行動難以預料，未來一年與美國進行貿易磋商時，特朗普仍可能繼續以汽車關稅威脅歐盟。
特朗普5月時將歐洲汽車關稅的決定押後6個月。他原定要於本周四前，決定是否根據冷戰時期的一項貿易法，向歐盟生產的汽車及汽車零件徵收最高達25%的關稅。美國商務部長羅斯早前稱，與歐盟、日本和韓國的汽車生產商進行了良好對話，美國或許毋須在本月向進口汽車徵收關稅。暫緩汽車關稅，將避免美國與中國試圖達成初步貿易協議之際，再與其他主要貿易伙伴發生新的衝突，但這也將使特朗普在明年總統大選年，再次面對與歐洲的貿易談判。