美德廠成本高將關掉 Adidas「快速工廠」遷亞洲

Adidas主要透過亞洲的供應商製造鞋子，並將這些產品輸往世界各地。直至4年前，該公司在德國安斯巴赫（Ansbach）設立首家「快速工廠」，以貼近西方消費者。迅速的自動生產流程，爭取縮短產品上架的時間，與快時尚品牌競爭。「快速工廠」同時可生產小批量的訂製鞋，令生產更靈活。Adidas當時打算在全球設立此類自動化生產網絡，並在美國亞特蘭大市郊設了另一家「快速工廠」，在2017年底投產。Adidas在這兩個國家再無其他「快速工廠」，而它們投產數年就要關閉，引發市場質疑製造業將生產工序遷回發達國家的可行性。

原打算爭取短時間上架銷售

Adidas稱，由於供應商主要在亞洲地區，把自動化生產技術遷往亞洲可更有效利用現有的生產力，並在產品設計上提供更大的靈活性。Adidas表示，將向兩個亞洲供應商提供「快速工廠」的技術，並助其他供應商邁向自動化。

Nike等運動鞋 大部分亞洲製造

安斯巴赫和亞特蘭大廠房所生產的鞋履，數量僅佔Adidas年產量的一小部分。兩家工廠停產將影響約200個職位。關閉廠房的成本，反映在2018和19年的業績，但不會影響2020年的收益。Adidas未透露「快速工廠」的具體成本，僅表示相關開支計入了研發支出，而該項目的支出在2015和16年顯著增加。不過「快速工廠」可製造的鞋款有限，無法製造橡膠底的皮鞋。若要解決生產的難題，任何新穎的鞋款都可能需要重新設計生產流程，甚至需要新的機器造。

Nike等品牌的運動鞋，絕大部分來自亞洲製造商。Nike、Adidas及Under Armour（UA）這3大運動裝製造商近年均投資或開始測試鞋履自動化的生產技術，使其生產策略多元化。目前Nike尚沒有在美國生產鞋類產品，但在拉美設廠。UA則於2016年在美國巴爾的摩總部附近，開設了一家自動化生產及3D產品原型廠房。

WeWork擬挖角T-Mobile總裁

此外，《華爾街日報》引述知情人士透露，共享辦公室巨頭WeWork與美國第三大流動通訊商T-Mobile US行政總裁利卓賢（John Legere）洽商，爭取他為WeWork出任CEO，為聯席創辦人紐曼（Adam Neumann）卸任CEO後穩定局面。WeWork進行首次公開​​募股（IPO）失敗後，由軟銀集團出手救助，購入其多數股權。消息稱，無法保證利卓賢會接受此職，其他人選也可能出現。與紐曼一樣，利卓賢也是不按常規出牌的掌舵人，過去6年執掌T-Mobile期間作風戰鬥格，在Twitter抨擊對手是「傻瓜」，又愛說髒話。他扭轉了T-Mobile的業務困局，啟動了收購同業Sprint的交易。

（華爾街日報）

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