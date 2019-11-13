雅高引國資委 股價再飈兩成 早前遭David Webb點名不宜沾手

明報記者 陳子凌

2013年上市的雅高，2016年以來都只是「毫子股」，但今年5月開始股價接連攀升，雖9月曾因David Webb的點名批評而暴跌，但很快又收回失地，尤其上周五獲納入MSCI中國指數後股價更狂飈。而昨日公司股價再升21.75%至11.98元歷史新高，年初至今升幅高達30倍。

上周五獲納MSCI中國指數 股價累升84%

刺激雅高昨日再創新高，源於公司前晚公告，擬以每股配售價9.34元，向中色地科礦產勘查配售不多於1億股新股，雙方已簽署諒解備忘錄，按前日收市價9.84元計，配售價折讓約5.08%。以雅高總股本31億股計，配售新股後，中色地科將持股3.13%。資料顯示，中色地科主要從事礦產勘探，屬於國有控股企業，公司第一大股東為隸屬於國務院國資委的北京礦產地質研究院。

5%折讓價發行不超過1億股新股

雖然股價高唱入雲，但David Webb於9月15日曾在網上發表對雅高股價的泡沫預警，指該公司自5月以來已累升數倍，按當日股價計，市值約有293.7億元，但公司上半年虧損2900萬元人民幣，淨有形資產只有12.3億元，即每股才0.4元，當時股價約是其淨有形資產價格的24倍。文章更指出，公司上市以來從未支付過股息，警告投資者應該避免持有雅高股票。

翻查資料，雅高曾於2015年鬧過欠債醜聞，當年中期業績會上，時任山西省政協的內地人莊后奇踩場，指控雅高創辦人及時任主席兼行政總裁劉傳家未有兌現「協助公司上市」的8000萬元費用承諾，惟事件最後不了了之。2016年6月，劉傳家辭任公司主席，並將持有的33.01%股份受讓於現任主席伍晶及其丈夫梁迦傑，資料顯示，兩人未入主雅高前經營一間叫迦傑國際禮儀的公司，充當國際禮儀導師，但3年後便搖身成為370億元市值公司的掌舵人。