亞太房地產投資排名 香港大跌至包尾

港陷困境 新加坡升榜首

該報告指，香港的評級深受連月街頭示威及抗議活動影響，拖累訪港旅客數目減少同時，亦連環重創零售、酒店行業，寫字樓的空置率則從歷史低位，出現輕微上升，近月只錄得少許核心區域的成交量，甚至不大變化。甲級物業又處於高位，致海外投資者見不到增值空間。尤其無論寫字樓及住宅，在業主持貨能力較高下，物業價格難以回落，並保持靜觀其變的態度。香港市場的排名，則持續下滑，由去年的第13位，跌至今年的第14位，2020年則再跌至第22位，變成榜尾。

至於被評為明年榜首的新加坡方面，該報告指，原先供應過剩的寫字樓已獲吸納，空置率變成史上最低，同時亦得益於中港兩地資金湧入，尤其香港資金尋求避風港下，令當地高檔住宅及寫字樓受惠。