惠譽：小型內銀受惠重組計劃

資產值小於千億小銀行將合併

銀保監會農村銀行部副主任紀艷梅表示，截至今年第三季末，全國共有1443家農商行，總資產28.7萬億元人民幣。目前，農村商業銀行整體風險可控，流動性各項監控指標達標。

據彭博社上周報道，為降低中小型銀行的潛在風險，中國擬鼓勵資產總值小於1,000億元人民幣的小型銀行互相合併重組，並考慮推出一籃子方案深化中小銀行改革。惠譽昨日發表報告指，此舉有助解決小型銀行高壞帳率與低資本額的問題，因為許多現有銀行缺乏資源，無法在合規性和風險控制方面進行足夠的投資，將小型銀行合併為較大型的區域性銀行，能幫助提高成本效率和規模。

報告分析，目前內地大約有4,000家同等規模的中小型銀行，佔銀行資產的20%至25%，通常都是資本薄弱及盈利能力低，其真實的資產質量甚至可能被低估，故鼓勵合併僅為了避免銀行倒閉。

涉4000家中小行 佔整體資產約20%

目前小型銀行將繼續面臨嚴峻的資金流動性和盈利壓力，為降低金融風險，合併過程或將針對小型銀行作出糾正措施，不過若銀行的行為沒有根本變化，計劃可能無助於解決中國銀行體系的結構性弱點。

報告又稱，因為地方政府通常是城市商業和農村銀行的最大股東，意味著任何合併都將導致地方政府失去對其銀行的控制權，故地方政府的抵制可能是計劃實施的一大障礙。