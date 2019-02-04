憧憬業績 騰訊領港股漲138點

市場看好騰訊控股（0700）今日收市後公布的業績，推升恒指上升56點，成為升市最大火車頭，分析認為後市視乎騰訊業績，和今明兩晚的聯儲局主席鮑威爾的國會聽證會。

中信股份升3.48% 藍籌最勁

近日表現良好的中信股份（0267）升3.48%，為升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.57%，為跌幅最大的藍籌。昨日啤酒股做好，華潤啤酒（0291）升5.3%，百威亞太（1876）則升1.95%。

深圳取消普通商品住房標準價格上限，以降低剛需購房成本，碧桂園（2007）升1.08%，潤地（1109）升0.89%。

全港性衝突昨日仍然持續，本地地產股續跌，太古地產（1972）及冠君產業信託（2778）均跌逾1%，恒地（0012）跌0.39%，新世界發展（0017）跌0.18%。 港鐵（0066）則回升1%。

本地地產股續捱沽

前日高盛調升騰訊目標價，利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗表示，早前騰訊較多偏淡消息，昨日有資金流入騰訊等待業績，不過股價已經上升，未來高位仍限在345元附近。

250天線有較強阻力

黃耀宗指出，前日港股大跌700點反映了不少負面消息，昨日有資金在26800點水平低位買貨，不過，港股在250天線的27400點有較強的阻力，後市發展需要視乎今日的騰訊業績，以及鮑威爾在國會舉行的聽證會發言。