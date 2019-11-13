盈富上市20年回報近3倍 年投資回報7.15% 跑贏恒指

明報記者 歐陽偉昉

截至今年6月底，以強積金供款買入追蹤盈富的基金，佔盈富管理的資產規模約16%，其餘則由機構投資者和個人投資者持有。陳俊文表示，投資者基礎不斷壯大，並擴展至不同的市場領域，近年愈來愈多香港僱員將盈富基金納入其強積金計劃。盈富基金透明度高，每年派息持續兩次，可提供穩定的利息收入，他指不少20年前買入盈富的投資者，目前仍在持有作長線投資。

港示威持續 資金仍不斷流入

雖然本港示威持續，不過8月底以來不斷有資金流入。陳俊文指，股市下跌盈富認購反而增長，因為選股比較困難，不少長線基金會在股市下跌時以盈富基金，即時、低成本和分散地在股市部署。據彭博數據，自8月底以來，盈富基金累計錄得53.6億元淨買入。

恒指公司計劃在明年首季就納入同股不同權公司加入恒指作檢討，陳俊文表示如果成分股有變化，盈富也會緊貼跟隨。該行除盈富外，道富現時另有3隻ETF追蹤富時大中華指數、亞洲債券和黃金，目前未再有新發行計劃，會集中於提升現有產品的交易量和投資者層面。

當年參與盈富基金上市的道富環球投資管理SPDR ETF全球業務主席James Ross表示，盈富基金是他參與過最困難的產品，當年不少人質疑ETF在港是否可行。當時在本港未曾有ETF產品，沒有發行規則，需要處理確保投資者是否明白當時投資的產品等問題。他指盈富基金由概念至發行只用了少於6個月的時間，相對美國需時89至93個月，也是相當快的進程。

港交所擬明年推更多ETF提升措施

港交所表示，計劃明年會推出更多ETF市場提升措施，預期將有助增加市場流動性及縮窄ETF產品的價差。目前本港有超過140隻ETF在香港交易所上市買賣，每日成交額為50億元，管理資產金額超過3000億元。