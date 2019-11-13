中芯純利 第3季增3.33倍

受惠產能利用率提高

季內以收入計算，通訊及消費產品佔比達46.1%及34.9%；以服務作分類，晶圓仍佔比最高，達到92.5%，近年增加發展的光罩服務，連同晶圓測試及其他業務，則佔比7.5%，按年增加2.1個百分點。以地域計，中港市場份額逐步提高，最新佔60.5%。因為季內處置擁有多數權益的阿韋紮諾200mm晶圓廠，晶圓代工月產能只有44.385萬片。產能利用率則達97%。集團的淨債務對權益比率則為5.6%，按季增加0.8個百分點。展望第四季，該集團預期毛利率會介乎23%至25%，季度收入環比增加2%至4%。該集團更預期，會全面受惠於市場向5G標準遷移帶來的商機，使其走出調整，重啟成長。該股昨日升0.31%。

從事互連解決方案生產及銷售的鴻騰六零八八精密（6088）則公佈，第三季收入達11.42億美元，按年增長5.76%；淨利潤為0.79億美元，按年增長7.06%。過去三季，現金減少淨額為2.73億美元，只餘7.92億美元。該股昨日升0.63%。