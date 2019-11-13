安踏Baseball股權售管理層

根據公布，安踏先以1.333億歐元（11.49億港元）代價，出售手上Baseball約5.0012%的經濟權益予丁世忠等四方。

套現11.98億 將作一般用途

同時將手上的Baseball 約0.2505%權益，轉讓予FountainVest擔任顧問的公司，作價670萬歐元（5776.58萬港元）。

完成交易後，安踏體育、包括丁世忠等四方連同安踏控制的安連公司，及FountainVest，最終在Baseball持股52.6962%、5.0012%及16.02%。安踏解釋，是次安排可保持對亞瑪芬的控股公司Baseball的有效控制同時，亦優化其本身的資產負債表，套現所得的11.98億元用作一般營運資金用途，現階段未能確定盈虧情况。