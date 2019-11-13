「雙11」羽絨下架 波司登瀉一成

「登峰系列」天貓旗艦店下架

內地傳媒指出，公司於10月底推出7款「登峰系列」羽絨服，旗艦店顯示登峰系列羽絨服最低售價為5800元（人民幣、下同），最昂貴的「珠穆朗瑪峰」羽絨服定價更高達11,800元。但波司登天貓旗艦店的數據顯示，截至11月8日，登峰系列數款羽絨服最多只有3人付款，亦有數款羽絨服無人購買，波司登天貓官方旗艦店更在「雙11」期間，將「登峰系列」下架。報道指出，波司登去年的產品售價約為700至800元，至今已升至1100至1200元，除了因為原材料價格上升，公司去年亦推出「聚焦主航道、聚焦主品牌」的業務策略，冀集中發展羽絨服業務。

波司登解釋指出，根據部署「登峰系列」並不參與天貓「雙11」折扣活動，因此提前在天貓平台下架，雙11完結後已重新上架銷售。

另外，雙11當日波司登單品牌全渠道銷售額突破10億元，其中天貓旗艦店銷售額達6.5億元，按年增長58%，24小時內進店人數超過570萬人次，每宗交易平均金額較去年同期增長約20%。