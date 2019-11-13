富臨大股東3.3%認股權到期沒行使

翠華澄清11日早上無警察店內換裝

據聯交所披露權益紀錄，今次楊氏三兄弟遭註銷的購股權共1830萬份、執董梁兆新則被註銷400萬份購股權，相信是由於富臨現時股價已跌至0.28元而不獲他們行使購股權。此外，同樣捲入反修例風波的翠華（1314）周一（11日）亦被指讓軍裝警察入東涌分店換黑衫喬裝示威者，其後集團旗下旺角分店亦遭示威者破壞。翠華昨日回應傳聞，指就網上傳言在11日早上6時多有軍裝警察進入東涌店換裝，翠華晚上於facebook發聲明，指公司已翻查相關分店當天上午6至7時的閉路電視畫面，並公開部分畫面截圖，確認期間沒有警員出現在東涌富東店，強烈譴責惡意造謠者。