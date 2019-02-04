優品360：72店遭182次破壞

附閉路電視畫面 澄清無關學生

早前優品360主席林子峰曾公開接受傳媒訪問，強調公司創辦以來沒有做過對不起香港人的事，昨日優品360的聲明再次重申此項，並指網上流傳不少針對集團及管理的失實指控，導致集團分店屢遭破壞，截至11月11日共72間分店遭受不同程度的破壞，次數達到182次。

同時有關集團涉及「捐52萬予深水埗涉撞人的士司機」及「曾於撐警集會派發優品360現金券」兩宗事件，優品360澄清，集團及管理層從來沒有參與有關捐款，此說法源於香港福建社團聯會為守護香港大聯盟360個支持團體之一，林子峰則為香港福建社團聯會200位永遠名譽主席之一。

指現金券不多於4500元 難作撐警車馬費

優品360重申，林子峰僅於6年前向香港福建社團聯會捐贈一次式款項，該筆款項主要用作敬老及教育工作，除此之外，林子峰並無向該會作出任何其他捐款，亦沒有參與該會任何決策。

集團又指出，針對網上流傳有團體以優品360現金券作為撐警集會車馬費，集團已於10月10日發澄清聲明，強調集團流通市面且未過使用期限的現金券總值不多於4500元，勸喻收到訊息的人士要認清真偽，小心受騙。