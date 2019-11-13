中國抗體首掛跌兩成 飛鶴暗盤跌2%

半新股中手游急彈逾9%

同日掛牌的有廣告營銷商瑞誠中國傳媒（1640），昨日一度高見1.4元，較招股價升12%。但收市前升勢回吐，最終亦穿招股價，報1.24元，跌0.8%。每手2000股，每手帳面蝕20元。半新股中，中手游昨反彈9.4%，報3.48元，結束五連跌。細價股Beng Soon Mach（1987）突然發力，升26%，報0.59元。

Sprocomm Intelligence暗盤飈四成

今日將有3新股掛牌，包括貴為內地奶粉龍頭的中國飛鶴（6186），不過飛鶴昨日暗盤表現疲弱，跌2.3%，報7.33元。每手1000股，每手帳面蝕170元。飛鶴早前下限定價7.5元，集資67億元，規模於11月新股中暫排第二，僅次於ESR（1821）。同日掛牌的內地ODM手機供應商Sprocomm Intelligence（1401）暗盤飈四成，報0.7元，每手帳面賺4000元。服裝股利華控股（1346）暗盤則跌11%，報0.76元。