阿里昨上市聆訊 最快周五招股 券商預留逾660億孖展 隔夜拆息大升0.53厘

明報記者 鄧偉忠

消息表示，雖然聆訊提前進行，但阿里巴巴目前初步仍以周五（15日）開始公開招股，11月20日定價，估計最快可在27日掛牌。為處理今次回港上市，阿里除委聘中金及瑞信為保薦人外，早前有外電指出，阿里巴巴已增聘花旗、摩通及摩根士丹利加入承銷團，中資行方面，工銀、建銀、農銀及中銀均獲邀加入承銷團。

每股招股價料173美元 屬「大價股」

有別於一般新股上市，由於阿里巴巴目前已在美國掛牌，市場關注阿里在港招股定價，較美國股價折讓情况。據早前外電指，阿里原計劃按美國股價折讓4%招股，惟未符市場要求，其後有指阿里稱有意把折讓調整至5%。以阿里前晚美國收市報186.71美元（約1456.34港元）計，阿里港股每股招股價估計仍約173美元，屬「大價股」類別。

本報昨日向多間券商查詢，輝立及耀才分別已預留200億元孖展額度，信誠、富途則各預留140億及100億元，連同時富及一通，六家券商已合共預留約660.7億元，其中有券商更指出，倘反應理想會向銀行爭取額度繼續「加碼」。

據了解，阿里巴巴目前計劃集資額，仍維持在100億至150億元美元水平，據Refintiv統計數據，若阿里巴巴成功上市，將超越集資81億美元的召車軟件Uber，成為今年全球集資規模最大的新股，而香港則有望超越納斯達克，成為今年全球新股集資最多的交易所。

集資最多1125億 今年最大新股

根據Refintiv數據，由年初至今，納斯達克新股上市集資額約245.78億美元，位列全球首位，紐約交易所以225.8億美元排名第二，港交所則有223.01億美元，暫時排名第三（見表）。

不過，以阿里巴巴集資至少100億美元（約780億港元）計算，倘成功上市，除可成為今年全球的新股集資王之外，亦帶動香港超越紐交所的總集額，排名第一。

受大型IPO令港元需求增加帶動，港元銀行同業拆息（Hibor）昨日繼續上升，隔夜拆息急升至1.88厘，升53個基點（1厘等如100基點），一周以上拆息全數升至逾2厘以上，其中一周拆息為2.41厘，1個月拆息再創近3個月新高，升至2.32厘，3個月拆息則為2.31厘，同樣是為9月份以來高位。