元朗二手私樓本月暫36宗成交

代理消息指出，上述譽88原業主，於2016年以724萬元購入單位，持貨滿3年、額印稅SSD鬆綁即沽售，帳面獲利111萬元或15%。

雖然社會氣氛不穩，惟市場再有投資者成功以「賣殼」形式沽售物業。

浙江富商白建時道16號「賣殼」

10億沽 帳賺4億

早前市場消息指出，原由浙江富商虞松波等人持有的渣甸山白建時道16號，項目佔地13,918方呎，現有物業面積約8351方呎、並連私家泳池及特大花園，新近確認通過公司轉讓形式，以約10億元沽出，實呎約12萬元，創區內呎價新高，據悉新買家為尹俊傑（WAN CHUN KIT）。

至於富商虞松波等人，是於2012年以約6億元購入上址，及後重建並於近期落成，持貨7年帳面賺4億元，物業期內升值67%。

雖然二手交投未見受社會氣氛影響，但仍有業主選擇減價沽貨離場。利嘉閣高級經理黃民傑透露，新蒲崗指標屋苑譽港灣6座中層E室，實用面積535方呎2房戶，原業主最初開價1000萬元，終以952萬元沽出，即減價48萬元或約4.8%，折合實呎17,794元；原業主2009年中以404.7萬元購入單位，帳面獲利逾547萬元，單位10年升值近1.4倍。