恒地角祥街重建 申住宅倍增至636伙

總樓面維持24萬呎

城規會文件顯示，恒地持有的大志工廠大廈，去年2月獲城規會通過重建為1幢22層住宅大廈，提供304伙，涉及24.26萬方呎樓面，惟發展商新近修訂發展方案，申請以9倍地積比發展，擬重建為1幢不多於28層高的住宅大廈（包括3層地庫及3層平台），提供636伙、平均318方呎的住宅單位。

主打一房 每層30伙

申請人提交的文件顯示，住宅標準層每層設30伙，料1房單位約378伙，佔全盤636伙的59%，餘下為開放式及兩房戶。另項目提供約63個車位，總樓面面積維持24.26萬方呎。

據悉，恒地認為上述新發展計劃能促進大角嘴區內轉型，並符合政府增加房屋供應的政策。資料顯示，恒地去年10月曾就項目提出優化方案，申請增加發展密度至9.9倍，計劃興建30層高住宅大廈、提供816伙，但及後撤回申請。

利奧坊3期最快年底登場

資料顯示，整個利奧坊共分7期發展，涉約2000伙，是恒地近年最大型市區住宅項目，其中1期利奧坊•曉岸448伙已告售罄，而2期利奧坊•凱岸於去年開售，可望今年底前入伙。

至於利奧坊3期，早前恒地營業（二）部總經理韓家輝曾表示，3期可望最快於今年底前推售，項目主攻開放式至3房戶型，提供500伙，此期會所為整個利奧坊系列中最大，並加入藝術元素。