路勁：山水盈開售 做足安全準備

市場消息指出，山水盈過去7日累收約220張入票，以首批發價單的67伙計，超額認購逾2倍。鍾彩玲表示，入票客源有70%來自新界及元朗區、20%來自西鐵沿線及投資客，並以換樓客為主。

料七成客源來自新界及元朗

另一手空置稅將至，發展商積極推售現樓項目，其中以招標形式推售的新地（0016）馬鞍山雲海別墅，昨日再售出3幢洋房，成交價介乎4776.29萬至5248.44萬元；上述洋房包括Jasmine Avenue（芊雲徑）3號及10號屋，實用面積均為2151方呎，分別以4776.29萬元、5248.44萬元成交，折合實呎22,205元及24,400元，後者成交價為項目暫時最高成交價紀錄。

雲海別墅連錄3成交

最高價5248萬

另外，附有室內裝修和家具出售的Violet Avenue（蔚雲徑） 5號屋，實用面積2166方呎，成交價為5046.8萬元，實呎23,300元。據成交紀錄冊顯示，3名買家均採用1830天特長成交期、及採先住後付計劃。雲海別墅本月迄今已累沽8幢洋房，套現約3.9億元。

匯璽III四房戶呎價3.2萬售出

新地同系南昌站匯璽III亦錄高價成交，成交紀錄冊顯示，匯璽III最新透過招標售出8座50樓A室，屬實用面積1513方呎4房雙套房戶，成交價4880萬元、折合實呎32,254元。

本月錄逾10宗新盤撻訂

社會局勢動盪，據本報統計，本月主要新盤已經錄得逾10宗撻訂個案。新地元朗錦田PARK YOHO Napoli，據樓盤成交紀錄冊顯示，新錄一宗3房戶撻訂，為27B座7樓B室、實用面積718方呎，單位原於11月初以1135.17萬元售出，惟買家近日取消交易，料遭沒收5%訂金涉約57萬元。