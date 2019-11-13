手機配件店30萬短租西洋菜南街舖

【明報專訊】旺角西洋菜南街曾是內地自由行消費熱點，但現時該地段有不少「吉舖」，或以短租形式租出，如曾由韓國化妝品牌innisfree、以月租160萬元租用的西洋菜南街58至60號，部分樓面由手機配件店以月租30萬元租用（圖）。上述舖位多年前由甜品店許留山租用，至2013年被innisfree以月租160萬元「踢走」；今年7月，innisfree約滿離場，業主叫租130萬元，以整個舖位約4500方呎計，呎租約289元。在反修例風波持續下，遲遲未獲承租，最終於上月獲手機配件店，以短租形式租用地下及一樓部分，估計月租約30萬元，以面積約3300方呎計，呎租約91元。
佐敦舖位叫價下調逾兩成
中原(工商舖)商舖部市務經理李世基表示，市場上有不少舖位業主減價出貨，如佐敦吳松街57號地下，面積約700方呎、連700方呎自建閣樓，叫價由4300萬元下調26%至3200萬元。佐敦道40至44A號聯德大廈地下C號舖，面積約650方呎，叫價亦由4,800萬元調整至3800萬元，下調21%。
捷和1.5億購粉嶺全幢工廈
另土地註冊處資料顯示，粉嶺安樂門街15號全幢工廈，10月底以1.5億元易手，新買家為寶麗光有限公司，其公司董事包括鄭樹安、鄭兆權、郭富榮等，同為捷和實業要員。據悉，物業可受惠於政府推出的活化工廈計劃，申請改裝活化作其他用途，如零售、教育或安老機構及數據中心等。