手機配件店30萬短租西洋菜南街舖

佐敦舖位叫價下調逾兩成

中原(工商舖)商舖部市務經理李世基表示，市場上有不少舖位業主減價出貨，如佐敦吳松街57號地下，面積約700方呎、連700方呎自建閣樓，叫價由4300萬元下調26%至3200萬元。佐敦道40至44A號聯德大廈地下C號舖，面積約650方呎，叫價亦由4,800萬元調整至3800萬元，下調21%。

捷和1.5億購粉嶺全幢工廈

另土地註冊處資料顯示，粉嶺安樂門街15號全幢工廈，10月底以1.5億元易手，新買家為寶麗光有限公司，其公司董事包括鄭樹安、鄭兆權、郭富榮等，同為捷和實業要員。據悉，物業可受惠於政府推出的活化工廈計劃，申請改裝活化作其他用途，如零售、教育或安老機構及數據中心等。