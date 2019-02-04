旺角巨舖減租九成 Bauhaus短租 月租料僅30萬 FOREVER 21剛於9月結業

料租至農曆新年 呎租約15元

上述舖位為西洋菜南街百寶利商業中心地下10至11號舖，以及1至3樓；市場人士指出，舖位自FOREVER 21於9月遷出後，業主隨即以月租約200萬元放租（長租），據Bauhaus公司網站及記者現場所見，有關舖位已由Bauhaus租用，作特賣場（Outlet）之用。

市場消息指出，今次Bauhaus以短租形式租用，預料租期將到明年農曆新年後，租金僅約30萬元，足比業主叫租大減85%，若對比FOREVER 21遷出前所付的月租約263.8萬元，更是勁減89%。

若以該舖總面積19,217方呎，相信應為Bauhaus現時在港最大分店，若以月租30萬元計，呎租僅約15元。

較業主叫租200萬低85%

就記者昨日現場觀察，雖然正值中午，但可能受近日社會運動影響，舖內人流不多，店員要在地舖部分「叫咪」招徠客人，1樓部分主要售賣女裝品牌Salad手袋，另有皮褸等；2樓為英國便服品牌Superdry，大部分貨品折扣約半價，最低四折（視乎購買數量）。不過，3樓則未見開放，惟記者觀察期間，客人寥寥可數。

潮流服飾以四至五折作招徠

事實上，Bauhaus過往亦曾趁聖誕、新年黃金檔期，以短租形式租用核心區巨舖，如去年10月至今年3月，該公司就以月租約30萬元，租用銅鑼灣波斯富街21至27號本德大廈地下A舖及1至2樓，地下面積1000方呎，1樓及2樓各約5300方呎、合共1.16萬方呎，呎租僅25.9元，同樣是出售Superdry及Salad等品牌。

料受社運影響 顧客人流不多

資料顯示，早前擬申請破產的美國時裝品牌FOREVER 21，於2011年首度進軍香港，以天價月租1380萬元承租銅鑼灣京華中心樓高6層商舖，當時創全港最貴舖租紀錄。

至2016年5月再租用上述西洋菜南街舖位，首兩年月租約196萬元，其後按年遞增，今年5月至明年5月的月租為263.87萬元。

可惜風光不再，銅鑼灣巨舖率先於2017年結業，舖位由內衣店Victoria's Secret以月租700萬元承租，旺角舖亦於今年9月結業。

明報記者