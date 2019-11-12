山水盈周五首輪開售82伙

市場消息表示，山水盈過去6日累收約250入票，以首推67伙計，超額認購2.7倍。路勁上周公布以平均實呎13,382元首推山水盈67伙，扣除最高直減折扣18%，整批折實平均10,973元，較同區指標屋苑爾巒現平均呎價12,893元低約15%。

雖然全港多區均爆發衝突，但昨日新盤市場仍錄約30宗成交。內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道晟林，7月底臨時煞停賣樓後，昨天重新推售首批30伙。成交紀錄冊顯示，樓盤全日售出10個單位，成交價由631.1萬至1159.1萬元，單日套現近9000萬元，買家均採用150日即供付款。晟林7月以折實平均呎價31,271元首推30伙，為今年首批開售呎價最高的九龍全新盤；福晟國際早前修改價單增加折扣率、變相減價13.75%重推。

嘉峯匯昨突取消記招

另信置（0083）粉嶺囍逸昨推出最後4個餘貨招標，售出2座25樓C室，成交價863.18萬元，實用面積461方呎、另連382方呎天台和83方呎平台，實呎18,724元。嘉華（0173）啟德嘉峯匯，昨日原定向傳媒開放示範單位，但因應昨日社會氣氛緊張，嘉華宣布取消記者會。

此外，佳明本月開售至今累沽近590伙的青衣明翹匯，首錄3宗撻訂，分別是1座8樓G室、2座25樓B室、2座25樓F室，同於本月1日首輪銷售中售出，成交價462.9萬至739.4萬元，估計3名買家同遭沒收5%訂金涉23.1萬至36.9萬元，合共被沒收總金額料逾87萬元。