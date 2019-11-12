海怡半島成交增 半月13宗超上月

藍澄灣2房戶 放盤一晚即易手

中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，用家積極入市下，海怡半島交投活躍，其中12座高層F室，實用630方呎，3房套房間隔，新近以1069萬元沽出，實呎16,968元。原業主2014年7月以755萬元購入單位，現沽出單位，帳面獲利314萬元，期內升值42%。

此外，青衣明翹匯銷情理想，帶旺區內二手成交，中原分行區域營業經理陳輝麟表示，青衣藍澄灣2座中層A室，實用451方呎，2房間隔，前晚才放盤，即晚便以618萬元獲承接，實呎13,703元。原業主於2012年4月以304.8萬元買入單位，帳面獲利313.2萬元，期內升值逾1倍。

加多近山持貨7年僅微利離場

不過，由於本港政局未定，市場上不少業主都願意減價、甚至微利沽貨。利嘉閣地產分行經理何詠詩透露，堅尼地城加多近山中層C室，實用375方呎，1房套間隔，外望海景。今年3月以950萬元放售，最新減價70萬元或約7.4%，以880萬元售出，實呎23,467元。原業主於2012年7月以855.5萬元購入上述單位，持貨7年，帳面獲利約24.5萬元或近3%。雖然原業主買入時須付樓價3.75%印花稅，但當時發展商有為買家提供現金回贈，料原業主實際上僅微利離場。

香港置業首席聯席董事文愛玲稱，奧運站帝峯．皇殿1座極高層C室，3房1套間隔，望海景，實用753方呎。單位原以2,100萬元放盤約1個月後，即以約1,798萬元成交，減價302萬元或14%，實呎23,878元，原業主於2010年9月以約1,175萬元購入，帳面賺約623萬元或53%。

九龍站擎天半島5座中低層H室，實用748方呎，3房1套間隔，以約1998萬元售出，實呎26711元，略低於同類單位市價，原業主於2012年以1300萬元購入，持貨7年帳面獲利698萬元或54%。