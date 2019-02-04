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BSD上月稅款近9億 16月高 業界：反映境外客毋懼社會動盪掃貨

【明報專訊】雖然社會持續動盪，但稅務局最新公布，上月涉三大辣稅物業成交1990宗，按月升逾六成，同期總稅收近24.45億元，按月升1.5倍外，並創5個月新高，而反映境外買家入市的買家印花稅BSD收益逾8.8億元，更創16個月新高。分析指出，即使香港社會氛圍嚴峻，但大型新盤和豪宅對境外買家仍具吸引力，促使上月辣稅收益回升。

明報記者 林可為

上述數字主要反映9月樓市狀况，未完全反映上月《施政報告》公布承造九成按保的樓價上限提高至800萬元後對樓市的正面效應。

三大辣稅即雙倍印花稅（DSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD），上月涉及總成交宗數1990宗，較9月1220宗按月升63%；三大辣稅總稅收近24.45億元，較9月只錄9.78億元按月勁升1.5倍，為今年5月、即反修例風暴爆發前錄得25.86億元後，5個月來的新高紀錄。

三大辣稅逾24億飈1.5倍

值得留意的是，上月涉買家印花稅成交296宗，相對9月107宗，按月增加1.8倍；相關稅款收益8.8億元，相較9月錄得2.31億元，按月勁升2.8倍，為上月稅收按月升幅最勁的辣稅。此外，上月的買家印花稅收益，更是繼去年6月錄得17.18億元後，過去16個月來的新高。

同時，上月有1668宗成交涉雙倍印花稅、總稅款15.52億元，宗數、稅款相較9月錄得1084宗和7.265億元，分別按月升54%和1.1倍，而相關稅款收益為5月錄逾19億元後的5個月新高。

雙倍稅涉481宗升九成半

若再細分，上月涉住宅雙倍印花稅成交481宗、稅款11.8億元，按月分別增加95%和2倍；同期涉非住宅雙倍印花稅成交1187宗、稅款3.72億元，按月分別升42%和11%。

另外，上月涉額外印花稅交易共26宗，按月跌10%；涉及稅額1210萬元，按月跌39%，屬上月唯一錄得宗數及稅款均下跌的辣稅。

利嘉閣地總裁廖偉強表示，雖然社會氛圍惡劣，惟港鐵上蓋大型新盤如新地（0016）南昌站匯璽III，或低密度豪宅如中信泰富馬鞍山峻源，依然受境外買家、特別是內地客垂青。上述兩盤早前開售，均不乏內地客入市個案，是帶動10月買家印花稅回升的原因。

事實上，早前就有一組持中國護照的投資客，斥資1.6億元購入匯璽III共12個單位，須繳付三成辣稅涉約4800萬元，即入市總成本逾2億元。

廖偉強續稱，《施政報告》公布把承做九成按保的樓價上限提高至800萬元，可帶動換樓鏈，刺激一二手物業交投，料對樓市將有正面影響。

相關字詞﹕《施政報告》 《禁蒙面法》

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