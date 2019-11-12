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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：社運下買股好過買樓

【明報專訊】有老友問：「以現時局勢，應該買樓抑或買股？」我認為如果可以的話，最好什麼也不買，揸住現金傍身，如果一定要我揀，買股好過買樓。老友覺得很奇怪，他知道我是一個物業投資者，點解現在話買股好過買樓，而且市場上有很多專家表示，雖然局勢不穩令股市波動，但樓市就會平穩上升，現在應該買樓而非買股，問我是不是做嗰行，睇淡嗰行。

我並非睇淡樓市，但在社運之下，樓市會出現較大調整，現在中原指數只不過比高位時下跌5%，絕對不可以說調整完畢，我甚至認為跌浪剛開始。不過，亦要視乎社運是幾時及怎樣結束，老實說，現在冇人知道社運會以何種方法結束，投資一定要揀一些隨時可以走得甩的產品，我相信股票一定好過樓宇。

現無可能揀到租金回報6厘物業

還有一個非常實際原因，就是現在收股息好過收租，如果大家揀一些有6厘至7厘回報藍籌絕對不是難事，但絕無可能揀到租金回報有6厘的物業，而且現在兵凶勢危，租客隨時可以棄租或者要求大幅減租，而減租結果就會令回報下跌，最終物業價值下降。所以，現在投資任何產品，最緊要是揀一些有穩定回報，愈高當然愈好，買樓是要睇很長線，雖然贏面很大，但未贏之前可能要忍受樓價下跌苦楚，現在買樓贏錢的機會率的確不如買股票。

老友最後都同意我的意見，但佢又問究竟現在應該買什麼股票？老實說，股票我不是專家，但我認為要避開地產股，尤其是以收租為主地產股。

因為無論社運以何種方法結束，租金一定會大幅調整，尤其是商場的租金，地產商一定會在某個程度上作出優惠，以彌補商戶在社運的損失，甚至包括那些被「裝修」的食肆以及商舖，所以，暫時避開收租股也是明智決定，既然避開收租股，點解仲要買樓收租。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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