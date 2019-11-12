周顯：正經做生意反被淘汰

所以，現在做疊碼，真正的玩法，不過是做「流水」，玩龐氏騙局，只要不停有人存錢，而存錢額多於提款額，這遊戲便永遠可以玩下去，不會爆煲。

再追溯下去，這盤「流水帳」的源流，應是有人發現了這個「商機」，哦！原來做生意是用不着賺錢的，只要現金流充足，就可以玩下去了。於是，這位聰明人便削減邊際利潤，用廉價來吸引客戶，當客戶多了，營業額也多了，入金多於出金，這盤生意就可以愈做愈大，永續下去。

因為有人頂爛市，維持正經邊際利潤的業界，就無法經營下去。當然，經營不善的，利潤太薄的，也做不下去，因為就算大家同是蝕本生意，只要你做得比別人差，也一樣會執笠。

至於你問我，這樣做下去，終於有一天會執笠㗎噃！我會回答大家：「所有的生意，都會遲早執笠㗎啦！又有幾多間公司可以維持幾十年的壽命呢？只要公司的生命比你的生命長，就已經是成功了。」

基本上，做生意的成功與否，是過程，而非結果，這就和人生一樣，遲早都是要死，只看生命有沒有成就，是不是開心，如此而已。正因現在人們已發現了這真理，所以才更加注重營業額，更注重做大做強，正正經經做生意的公司，反而是被淘汰的對象。

[周顯 投資二三事]