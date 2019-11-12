劉思明：港衝突升溫 中資股價值未損

恒指昨低開289點反覆向下，午後最多跌820點、低見26,830點喘定，收報26,926點，跌724點或2.62%；國指跌2.47%。大市成交866億元，高於60天平均一成，成交平穩。恒指一口氣跌穿10天線、20天線，宜快速收復失地，以維持近期強勢局面。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率4比96，跌逾3%佔下跌股份四成；陽燭對陰燭為7比93，大市幾乎全線下跌，且沽壓沉重，個別行業呈抗跌力。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，科技器材、本地零售服務跌逾4%表現最差。房託基金、醫藥保健、燃氣供應、公共事業跌約1.5%；其中醫藥有近三成股份上升，上升比例為一眾行業最高。醫藥股石藥（1093）、威高股份（1066）保持強勢；個別強勢的歐舒丹（0973）、中銀航空租賃（2588）、海豐（1308）也逆市向上。

不過，整體而言，強勢股未能避免遇到沽壓，其中過去個多月持續攀升創52周新高的海螺創業（0586），昨天大跌逾4%。海螺創業利用水泥窯協同處置生活垃圾、爐排爐垃圾發電，發展成核心節能環保業務，並進入爆發式增長階段，去年固廢處置、垃圾處置收入按年增長2.5倍、47%，佔業務收入超過七成。

海螺創業進入爆發式增長階段

今年為海螺創業5年規劃實施的開局之年，上半年環保業務保持強勁增長，固廢危廢、垃圾處置收入增90%、1.9倍；截至6月底，固廢處置能力約每年165萬噸，垃圾發電年處理能力153萬噸，正朝向2023年固廢處置簽約年處置1,000萬噸，爐排爐垃圾發電簽約年處置1,800萬噸目標發展。雖然業務持續擴大，集團負債率維持健康約兩成多水平，將可支持持續發展。

近6月跑贏同業 短線入市29元止蝕

股價方面，近6個月來，海螺創業明顯跑贏其他環保股如光大國際（0257）、綠色動力（1330）；不過該股昨天未能倖免捱沽，跌穿10天線及20天線，逼近30元關口支持位，守穩料在高位整固，入市短線可以低收50天線或約29元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]