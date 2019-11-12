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張兆聰：港資股要避 中資股也有隱憂

【明報專訊】恒指昨跌724點，收報26,926點，成交金額865億元。警察開槍射擊一名手無寸鐵的少年，引起全城巨大反響，原稍見緩和的局面急劇惡化，多個地區發生激烈衝突，加上A股對通脹急升開始出現負面反應，港股顯著下挫，午後曾跌逾800點。全市下跌股份逾1300隻，不少強勢股跌幅較大市更急。面對豬價飈升，人行上周反而下調MLF利率，投資者都不怕政策收緊。惟市場在10月通脹數據後仍表現欠佳。若開始轉炒滯脹，未來4個月股市壓力頗大，26,100點不宜失守。

市民昨日發起三罷和堵路，早上在西灣河就發生槍擊事件。事發過程被清晰、完整拍攝，片段可見蒙面少年在未持有武器，以及沒有對任何人作出生命威脅下遭槍擊，引發全城多區激烈抗爭。港資股很快就受壓拖累恒指，而A股下跌更令中資股也支撐不住，港股輕微低開後跌幅迅速擴大。

以圖論勢，恒指失守20天線短期偏淡，但就剛好回試20周線。20周線大勢仍未止跌回升，有點類似2016年上半年，當時恒指周線來回穿梭近6個月，直至20周線出現連續5周向上之後才展升浪。若傾向港股短線整固，便應趁回調時入市。但亦要留意，恒指不會低於20天線太多，2016年最多就低約3％。參考這個幅度，26,118點會是短期的重要支持。

恒指回試20周線 26118點重要支持

市場原本已就香港局勢逐漸回穩下注，本地地產股、收租股、零售股都有不同程度的升幅。但昨日警方武力突然大舉升級，示威者的抗爭程度也相應提高。最令人憂慮的，是警察向手無寸鐵、連嘗試襲擊的舉動或姿態也沒有的少年開槍，最終獲警隊高層及特首力撐，往後前線警察開槍就再沒有任何門檻和後果，未來會有愈來愈多槍擊或槍殺示威者事件發生。結果要麼示威者怕了而不再上街，要麼局勢會急劇惡化，後者的機會明顯較大。另一個潛在危險是取消區議會選舉，建制派、親中媒體發出愈來愈多取消區選的聲音和意見，這不大可能只是說說而已；若最終取消，大家都可以預計社會將有什麼反應。

倘取消區議會選舉 局勢將急劇惡化

即月期指尾市跌幅收窄，始終全球股市都偏強，中港股市急跌後一定會吸引資金博短線反彈。香港局勢轉差，大家可以避開港資股，但如果市場炒作中國滯脹，問題就會較大。10月份高達3.8％的通脹遠超市場預期，中央的解釋是撇除豬肉價格，核心通脹仍然低迷，明示不會因此而收緊貨幣政策。政策走向當然重要，但市場反應亦不容忽視。要知道，豬價按年計飈升的起動時點為今年3月，由11月至明年2月的4個月內，通脹會進一步走高。一旦市場開始炒作滯脹，市况仍有一段時間會有壓力。

內地通脹續走高 股市壓力更大

另一個問題就是非食品通脹持續向下，10月按年升幅僅0.9％。但從長期歷史數據來看，撇除2008至2009年的短暫通縮期，非食品通脹一般最低在0.7％就會見底，意味往後情境要麼很難再走低，要麼就是全面通縮。若是前者，配合豬價按年升幅進一步擴大，整體CPI很快就會破4％，甚至有機會挑戰5％，股市壓力會更加大。相反若全面通縮到來，以中國家庭債務近年的極速增長，就連銀保監主席郭樹清今年6月在陸家嘴論壇上也直言，相當大比例居民家庭負債率達到難以維持的水平，金融風險會直線飈升。

[張兆聰 還看今朝]

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