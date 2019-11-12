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經濟
2019年11月12日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
憂再引緊急法 恒指急挫724點 「八五罷工」以來最大跌幅 地產零售股重災
走資疑雲阿里上市 港元拆息全線升
豬價推升內地通脹 A股受壓
李嘉誠6億助零售業 下周一起可申請
化妝品協會：「精神支持」多於實際作用
瑞銀濫收1.8億交易費 賠償兼罰款6億 涉債券及票據買賣 證監轟涉不誠實行為
瑞銀今年因上市保薦缺失罰3.75億
沙特阿美：石油需求或20年內見頂
兩新股今掛牌 暗盤齊潛水
雲遊：李魯一辭主席職務
佳景盈警 首3季虧損擴至逾2億
經濟日報發盈警 純利將顯著減少
中國10月新貸社融遜預期 分析：地方債先發透支10月需求
星展香港第三季多賺18%
匯控：對港有承諾 冀社會盡快復常
澳博料本月賭收跌 旗下酒店預訂率理想
偉易達中期多賺三成 中期息0.17美元
工總主席：工廠外移 港出口難恢復 料不會出現大規模結業裁員潮
仲量聯行：廠商慎入市 惟未見沽樓
前美談判官員：補貼國企問題最棘手
電子業總會：行業打擊大 提供搬廠資訊
蘋果創新高 重登市值一哥 今年累升65％ 新增市值相當於一家摩通
貿易談判添憂 美股早段回落
天貓雙11交易額升26％
陳茂峰：監管機構保持獨立很重要
張兆聰：港資股要避 中資股也有隱憂
金曹：好友沒誘因推高 本月見28000機會減
技術取勝：新世界宜守穩10.5元
劉思明：港衝突升溫 中資股價值未損
周顯：正經做生意反被淘汰
湯文亮：社運下買股好過買樓
BSD上月稅款近9億 16月高 業界：反映境外客毋懼社會動盪掃貨
栢慧豪園繳SSD後仍賺51萬
海怡半島成交增 半月13宗超上月
山水盈周五首輪開售82伙
偉業街93WYS意向呎租36元起
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技術取勝：新世界宜守穩10.5元
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【明報專訊】中銀短線或區間整固（圖）
海底撈34元為重要支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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憂再引緊急法 恒指急挫724點 「八五罷工」以來最大跌幅 地產零售股重災
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