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金曹：好友沒誘因推高 本月見28000機會減

【明報專訊】11月初市場突破250天線約27,380點之後氣氛好轉，主要是美中皆表示第一階段貿易談判順利，美國總統特朗普及中國國家主席習近平在11月中將會簽署文本。如分析11月初到上周的期指期權注碼，見到期指10月31日收26,984點、未平倉合約114,697張，到11月6日期指27,741點、未平倉合約119,521張，6個交易日升了757點，倉位增加4824點。

Short Put 26000點應有防守力

現時可應用一般的期指倉位分析邏輯（見表），期指26,984點可看作是好友加倉之後重要防線，上周五已見到未平倉張數減少，由119,521張減少到周五的116,010張，共減少1313張，預示上升動力已經減弱。結果周一期指收26,926點勉強高於26,984點，但期指單日跌724點，而且高開低收跌穿250天線27,423點及100天線27,011點，有點單日轉向的勢頭，加上恒指波幅指數由16升到18.3，通常高於18表示月波幅可高於5%，表示如11月已見頂的話，11月低位可以由27,900點回調5%到26,500點。期指活躍PUT 26,800點及26,000點的部署也符合預測，表示莊家以Long Put 26,800點對冲下行風險，成交高達4748張，而Short Put 26,000點應有防守力，成交也有4725張。26,800點PUT大約300點期權金，打和價也是做Short Put的好倉需要防守的價位。轉淡的因素有4項：

1.上周傳出「習特會」或會推遲， 周末果然傳出壞消息，儘管美國官員皆表示兩國的第一階段協議會包括取消加徵關稅內容，但周末特朗普又表示並未決定會減關稅，市場對中美貿易協議的不確定性增加。

2.香港的社會運動暴力升級，恒生指數見逾3個月最大單日跌幅，地產股重挫。

3.阿里巴巴在港IPO據悉計劃本周開始接受認購，市場流動性吃緊。

4.香港特首林鄭月娥召開記者會，投資者觀望會否有新措施止暴制亂。

以目前資料，估計中美能夠順利達成第一階段協議機會仍然很大，不過由於「習特會」推遲到12月，估計好友不會在11月再發力拉高恒指到27,741點，11月結算高於28,000點機會大減。

[金曹 期權制勝]

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