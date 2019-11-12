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陳茂峰博士 峰哥EQ
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陳茂峰：監管機構保持獨立很重要

【明報專訊】今屆區議會選舉，參選人數雖多，但全無選舉氣氛。頗多候選人自稱獨立，若不查看背景，真難分辨其政治立場。號稱中立謀議席，是否算是欺騙選民？在這紛亂時期，禮崩樂壞，政治干預無處不在。獨立云乎哉，談何容易。就連守護香港證券市場秩序的證監會，也曾經遭政治施壓。

證監CEO繼任人 華人機會大

早前的證監會成立30周年酒會，證監會行政總裁歐達禮提到，曾有一家非常重要及有影響力的公司，要求證監會更改投資者保障的規則，如遭拒絕就會到外地上市，證監會部分人士更被傳召到禮賓府（1997年前的督憲府）洽談。歐達禮所述事件，估計是2014年阿里巴巴要求同股不同權的安排，也有業界朋友認為是指怡和集團公司在1984至1994年的事。怡和1983年遷冊百慕達，多番要求證監會和交易所豁免收購及合併的部分要求，不得要領後在1994年底停止在香港上市。如果是阿里巴巴，則證監會最終是讓了步；經過諮詢，港交所從2018年4月開始，容許同股不同權公司在港上市。

歐達禮聘約在明年9月底到期，歐達禮已經聲明不再續約。歐達禮在2011年接替韋奕禮上任，2014年及2017年續約，都是曾俊華任財政司長時期的事。時移世易，明年繼任人選很大可能是華人，原因心照不宣。

說起上一任的韋奕禮（2006至2011年），任內污點自然是2008年金融海嘯引發的雷曼迷你債事件。證監會成立以來，首次被投資者（約4萬位雷曼債事主）及立法會議員責難。此處不留人，自有留人處；韋奕禮在2011年中提前3個月解約，轉赴英倫就任新成立的金融操守監管局（Financial Conduct Authority，簡稱FCA）行政總裁。

汲取在港教訓 韋奕禮在英從嚴

或者是汲取了在香港時的教訓，韋奕禮在英國監管從嚴。單是2014至15財政年度，FCA對銀行開罰單達到14億英鎊，多過前4年總和。這就得罪英國的銀行家和政客，認為FCA的強硬作風不合時宜，阻礙倫敦金融中心的發展。2015年7月，時任財政大臣歐思邦通知韋奕禮，他的合約在2016年3月到期，政府不會續約。韋奕禮提出辭職，提前解約，2015年9月就離職（之後4個月過渡期擔當顧問）。

政治介入 遲早出事

政治介入，不尊重監管的獨立，遲早出事故。上周三英國投資者在央行英倫銀行外集會，抗議萊斯銀行及London Capital & Finance過去幾年對客戶的不當銷售，引致客戶金錢損失，譴責FCA監管不力，要求FCA行政總裁Andrew Bailey下台。Andrew Bailey本來是英倫銀行下任熱門人選，今次事件可能影響其仕途。

金融服務是高度受監管的行業。金融海嘯後，全球監管機構都從嚴不從寬，業界應對一大堆新的要求，透不過氣。監管過嚴，會窒礙行業發展；但監管過鬆，犧牲投資者利益，又是社會成本。如何拿揑，是一門藝術。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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